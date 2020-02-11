5-летнему калининградцу, которого ждет пересадка почки, нужна помощь

Благотворительный фонд «Верю в чудо» собирает средства для 5-летнего Димы Кляпнева, которому требуется дорогостоящее лекарство для подготовки к операции по пересадке почки. Сумма к сбору — 1,7 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе фонда.

Когда мальчику было три года, мама заметила, что у него отекли веки. Утром отечность не спала, и родители обратились к врачам, которые выяснили, что у Димы большие проблемы с почками. Держаться в ремиссии ему какое-то время помогали инъекции преднизолона.

Однако затем выяснилось, что у мальчика вторично стероидорезистентный нефротический синдром. Это означает, что димин организм не реагирует на стероидные препараты, так что инъекции преднизолона больше не действуют.

Единственная надежда для мальчика — пересадка почки. Донором станет папа, но перед трансплантацией ребенку нужно пройти терапию препаратом «Элизария» стоимостью 1 705 389 рублей. Таких денег у многодетной семьи нет, особенно учитывая, что после операции отец Димы какое-то время не сможет работать.

«Дима очень смышленый мальчик, он интересуется развивающей литературой, но все еще очень любит слушать сказки, которые ему читают мама и сестра. Играет во всевозможные игры со старшим братом и надеется на то, что уже в следующем году он, как и сестра Карина, пойдет в школу, сядет за парту и будет не просто младшим Димкой, а серьезным первоклассником. Но перед этим Диме предстоит пройти нелегкий путь: трансплантация органов — это не простуда, которую можно вылечить и забыть. Даже несмотря на то, что папина почка подходит Диме, необходимо сделать так, чтобы она прижилась и служила долго, а значит — все было не зря. Очень просим вас сегодня поддержать Диму и подарить ему будущее. Ведь все шансы на него у этого замечательного парня есть», — отметили в пресс-службе фонда.

Помочь Диме Кляпневу можно тут.