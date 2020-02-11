В Верховном суде рассказали, как выглядит типичный преступник

В Верховном суде рассказали, как выглядит типичный преступник
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Верховном суде рассказали, какими приметами обладает типичный преступник, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы ВС РФ Вячеслава Лебедева.

По его мнению, большая часть преступлений в России имеет социальную природу. Так, потенциальными правонарушителями становятся имеющие судимость безработные, которые также злоупотребляют алкоголем.

«Шестьдесят процентов лиц, осужденных за преступления против личности и собственности — трудоспособные без постоянного источника дохода, половина — ранее судимые», — привели в издании слова Лебедева.

Также глава ВС РФ отметил, что четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают под воздействием спиртного. По этой причине он призвал обратить внимание на «повышение социализации россиян», в том числе людей с судимостью.

Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter