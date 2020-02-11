В Верховном суде рассказали, как выглядит типичный преступник

В Верховном суде рассказали, какими приметами обладает типичный преступник, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы ВС РФ Вячеслава Лебедева.



По его мнению, большая часть преступлений в России имеет социальную природу. Так, потенциальными правонарушителями становятся имеющие судимость безработные, которые также злоупотребляют алкоголем.

«Шестьдесят процентов лиц, осужденных за преступления против личности и собственности — трудоспособные без постоянного источника дохода, половина — ранее судимые», — привели в издании слова Лебедева.

Также глава ВС РФ отметил, что четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают под воздействием спиртного. По этой причине он призвал обратить внимание на «повышение социализации россиян», в том числе людей с судимостью.