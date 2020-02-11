КЖД: с 13 апреля временно изменится расписание «питерского» поезда

Расписание поезда сообщением Санкт-Петербург — Калининград временно изменяется с 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
В период с 13 по 28 апреля поезд № 29 сообщением Санкт-Петербург — Калининград будет отправляться на 18 минут раньше, чем в действующем графике.
Изменение связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Октябрьской железной дороги.
Время прибытия поезда в Калининград не меняется. Продажи билетов открыты на официальном сайте ОАО «РЖД» и в кассах дальнего следования.
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