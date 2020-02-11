Руководство строившей онкоцентр компании заподозрили в хищениях

Полиция возбудила уголовное дело по итогам прокурорской проверки против руководства ООО «СМУ Артель», их обвиняют в хищениях бюджетных средств при строительстве объекта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении прокуратуры уточняется, что предметом ее проверки было исполнение требований законодательства при использовании федеральной субсидии по госпрограмме «Развитие здравоохранения» в ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области», региональном управлении заказчика капстроительства и областном минздраве.

10 февраля 2020 года полицейские следователи возбудили уголовное дело «по ряду статей» УК РФ. Проведены обыски и задержания подозреваемых. Подробности в прокуратуре уточнять отказались.

Отметим, что формально генподрядчик онкоцентра «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой, но областные власти утверждают, что «СМУ Артель» была структурой «Артели» для взаимодействия с местными подрядчиками. Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал, что фигурантами уголовных дел вскоре станет руководство обеих компаний.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.