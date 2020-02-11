Калининградские обманутые дольщики начали получать первые компенсации

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Калининградские обманутые дольщики начали получать первые компенсации

В Калининградской области начали выдавать денежные компенсации обманутым дольщикам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компенсации на общую сумму 93,2 миллиона рублей получили уже 68 дольщиков, пострадавших от действий застройщиков ООО «БалтПластСтрой», ООО «Таэль», ООО «К-Строй».

Всего на данный момент с заявлениями о возмещении денежных средств на сумму 104,9 млн рублей в банк ДОМ.РФ обратились 75 участников долевого строительства.

Права пострадавших жителей региона были восстановлены с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее решение о выплате возмещения по указанным трем застройщикам принято по обращению губернатора Калининградской области Антона Алиханова.



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