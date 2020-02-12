В Госдуме обещают значительно упростить процедуру получения маткапитала

В Госдуме обещают значительно упростить процедуру получения маткапитала
Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

Госдума намерена упростить процедуру получения и управления средствами материнского капитала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Сергея Неверова, разъяснившего суть соответствующих поправок.

По словам депутат, срок получения сертификата составляет 15 дней, «но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца». Согласно предлагаемым поправкам, «за счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней.

Также предусматривается упрощение процедуры в части распоряжения средствами.

«Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней», — заявил Неверов.

Он привел пример, что «если семья решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением».

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter