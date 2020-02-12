В Госдуме обещают значительно упростить процедуру получения маткапитала

Госдума намерена упростить процедуру получения и управления средствами материнского капитала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Сергея Неверова, разъяснившего суть соответствующих поправок.

По словам депутат, срок получения сертификата составляет 15 дней, «но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца». Согласно предлагаемым поправкам, «за счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней.

Также предусматривается упрощение процедуры в части распоряжения средствами.

«Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней», — заявил Неверов.

Он привел пример, что «если семья решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением».