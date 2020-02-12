В литовском лесу потеряли разведчиков НАТО

Во время военных учений НАТО в Литве пятеро военных разведчика были объявлены пропавшими без вести. Об этом пишет Sputnik Литва.

По данным издания, учения проходили 4-6 февраля. Поиски пропавших военнослужащих затруднялись тем, что они отрабатывали навыки маскировки. Полагая, что тренировка продолжается, разведчики избегали тех, кто пытался их найти. К поискам присоединилась военная полиция, пограничники с собаками и вертолеты ВВС и Службы охраны государственной границы.

Военных удалось обнаружить спустя сутки. Сначала об инциденте не сообщалось публично, но спустя несколько дней о нем рассказал представитель Департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью армии Литвы Лаймис Братикас.

«Военная разведывательная подготовка является особой, поскольку они должны выполнить свою задачу, оставаясь незамеченными. В данном случае они действовали таким образом до самого конца», — сказал представитель армии. Он отметил, что навыки выживания в лесу, бойцы сдали на отлично.