Ректор БФУ им. И. Канта заявил о предстоящей оптимизации

Ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров предупредил, что университету предстоит пережить «очень деликатную, но настойчивую» оптимизацию преподавательского состава и административно-управленческого персонала. Об этом он заявил в рамках заседания Наблюдательного совета университета, сообщает портал Rugrad.eu.
Также Федоров отметил высокий вклад университета в миграционный прирост населения области. По подсчетам БФУ, более пятой части мигрантов из России (1,5 из 6,5 тыс.) приходится на студентов университета.
Комментарии к событию