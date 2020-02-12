Из-за ремонта несколько улиц Калининграда остались без света (список)

Из-за ремонта несколько улиц Калининграда остались без света (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Из-за ремонта сетей часть потребителей в областном центре остались в среду без электроснабжения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе мэрии.

С 09.00 до 18.00 света не будет в домах по адресам:

— ул. 9 Апреля, 86,

— ул. Уральская, 3-7, 9-15,

— пл. Василевского, 2,

— ул. Генерала Озерова, 6-16, 12-16,

— ул. Кирова, 1а, 1-5, 7, 4-6,

— ул. Чайковского, 3, 5-7, 2 −10, 2а, 11,

— ул. Мусоргского, 1-3, 4-8, 4а,

— Советский проспект, 9-11, 20-22, 22а.

Холодное водоснабжение до 12.00 приостановлено на ул. Согласия, 2 и ул. Дзержинского 35.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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