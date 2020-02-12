В мэрии рассказали, где проходят аварийные раскопки (список)

В мэрии рассказали, где проходят аварийные раскопки (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

В мэрии озвучили адреса, где проводятся аварийные раскопки. Такую информацию ведомство разместило на своей официальной странице «ВКонтакте».

Также опубликованы даты, до которых действует ордер на работы. К этому числу должно быть восстановлено благоустройство.

Земляные работы на территории города сейчас проводятся по следующим адресам:

«Калининградтеплосеть»: Юношеская, 10-16 (с 10 по 21 февраля); Багратиона, 28 (с 10 по 21 февраля)

«Водоканал»: 9 Апреля, 98 (с 11 по 25 февраля); Батальная, 50 (с 11 по 25 февраля); Коммунистическая, 63 (с 11 по 25 февраля); Марата, 2 (с 11 по 25 февраля); Нефтяная-Радищева (с 10 по 21 февраля); Пролетарская, 19 (с 11 по 25 февраля); Южный бульвар, 12 и 25 (с 11 по 25 февраля).

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