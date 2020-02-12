На Куршской косе объявили о пожароопасном периоде, несмотря на дожди

На Куршской косе объявлено о начале пожароопасного периода, несмотря на практически ежедневные осадки. Это позволит защитить ее хрупкую экосистему от любителей костров, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Национального парка «Куршская коса» в среду, 12 февраля.



При обнаружении открытого огня вне специально для этого организованных мест (территории турбаз, гостевых домов, места для пикника на берегу озера Чайка) государственные инспекторы составляют протокол об административном правонарушении. Размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Наблюдение ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеонаблюдения и системы космического мониторинга Рослесхоза, отметили в Нацпарке.

За неделю с 3 по 9 февраля на Куршской косе за административные правонарушения составлено 9 протоколов. Рост числа нарушений в нацпарке связывают с теплой погодой в прошедшие выходные дни. Наибольшее количество штрафов выписано за съезд с дороги на автотранспорте.