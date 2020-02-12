Калининградская пенсионерка засудила банк, выдавший ей дебетовую карту за 31 тыс.

Калининградский областной суд отменил решение Светлогорского районного суда и удовлетворил иск пенсионерки Татьяны Шепель к «Восточному экспресс банку» о взыскании 8,3 тыс. руб., компенсации морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штрафа — 6,6 тыс. руб. за то, что банк частично взял оплату за выпуск дебетовой карты стоимостью 31 тыс. руб., несмотря на то, что пенсионерка почти сразу от нее отказалась. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суд.



Как видно из решения суда, 11 мая 2018 года Шепель, которой на тот момент был 71 год взяла кредит на три года под залог квартиры «Восточном экспресс банке» с лимитом в 200 тыс. под 23,9% годовых (по безналичным платежам) и под 40% (по наличным платежам).

Уже в октябре банк предложил пенсионерке реструктурировать кредит — выдать новый кредит с лимитом 150 тыс. руб. под 23,8% и 39% годовых соответственно. Женщина приняла условия банка и он за счет нового кредита полностью закрыл долг по старому в размере 90,6 тыс. руб.

Однако вместе с реструктуризацией пенсионерке было предложено получить дебетовую карту, стоимость выпуска которой составляет 31 тыс. руб., и оплатить ее в течение 4 месяцев с ежемесячными платежами (по 8,3 тыс. руб). Также было предложено застраховать жизнь за 25 тыс. руб.

Пожилая женщина приняла все условия и банк вместе с оплатой первого кредита в рамках реструктуризации перечислил 25 тыс. руб. страховой компании.

5 октября, осознав, что не желала получения услуг на предложенных условиях, Шепель обратилась в страховую с просьбой расторгнуть договор страхования, а 10 октября — в банк с просьбой вернуть первый платеж в 8,3 тыс. руб. за выпуск карты. Страховая деньги вернула в октябре, а банк возвращать не стал.

Светлогорской районный суд встал на строну банка, сочтя что пенсионерка фактически воспользовалась услугой получения дебетовой карты и банк не должен ей возвращать первый платеж за дебетовую карту стоимостью 31 тыс. руб.

Однако суд апелляционной инстанции указал, что нижестоящий суд был неправ, потому что сам банк признал, что дебетовая карта была выдана пенсионерке «ошибочно» и аннулировал ее. «В представленных ПАО „Восточный экспресс банк“ суду дополнениях к ранее направленным возражениям на иск банк сообщил, что при заключении с Шепель Т.В. кредитного договора № от 1 октября 2018 г. ей как клиенту была ошибочно открыта дебетовая карта по тарифному плану „Суперзащита“ с пакетом услуг, в связи с чем эта карта аннулирована», — говорится в решении суда.