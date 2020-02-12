За 25 лет заболеваемость сифилисом в области снизилась в 30 раз

За 25 лет заболеваемость сифилисом в области снизилась в 30 раз
Виталий Невар / Новый Калининград
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За последние 25 лет заболеваемость сифилисом в Калининградской области снизилась в 25-30 раз. Сейчас заболеваемость находится на среднем для страны уровне. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«Наибольшее значение, конечно, имеет сифилис. 25 лет назад мы были одними из первых в России по заболеваемости сифилисом. Она у нас была огромная, так же как и ВИЧ-инфекция. Вот за 25 лет она у нас уменьшилась примерно в 25-30 раз. Это хорошее достижение», — сказала Некрасова. По её словам, сейчас в городе Калининграде проживает около 200 заболевших сифилисом.

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