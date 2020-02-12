По всей Польше объявили новые «выходные за полцены»

В Польше объявлена акция «Polska zobacz wiecej» — «Выходные за полцены». Об этом сообщает официальный сайт акции, которая проходит под эгидой Министерства экономики республики.



Это общенациональная рекламная акция, во время которой предприниматели в индустрии туризма предлагают посетителям сниженные цены на свои услуги. Такие акции проходят в Польше два раза в год — весной и осенью. Скидки достигают даже 50%. Список достопримечательностей и услуг появляется на сайте polskazobaczwiecej.pl примерно за 3 недели до запланированных выходных.

В акции участвуют отели, кафе и рестораны, музеи, СПА-салоны и т.д.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.