Венерические заболевания в Калининграде «переместились» на возраст 40-50 лет

Венерические заболевания в Калининградской области все чаще выявляются у людей среднего возраста и все реже у молодежи. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«Сейчас заболевания, передающиеся половым путем, переместились на возраст 40-50. Что касается возраста от 18 до 30 лет, то есть наиболее сексуально активного, здесь заболеваемость снижается. Это говорит о том, что проводится какая-то профилактическая работа, что молодежь более осведомлена о таких заболеваниях. И она заботится о безопасном сексе. Хотя это тоже, конечно, полностью не предохраняет от заболеваний», — отметила врач.

Именно у людей в возрасте 40-50 лет сейчас наиболее часто находят заболевания, передающиеся половым путем. Причем обычно это происходит случайно. «Это люди менее сексуально активные, и они как-то, видимо, более уверены в своих сексуальных контактах, у них нет повышенной осторожности. <...> Они даже не предполагают, что возможен такой путь заражения и что эта инфекция есть», — пояснила Некрасова.

Кроме того, по словам эксперта, прошли времена, когда ВИЧ и сифилис считались уделом людей, принимающих наркотики. «Теперь это болезни нормальных людей, живущих в социуме, которые ведут совершенно нормальный, не асоциальный образ жизни, но они тоже могут заболеть», — сказала Некрасова.