В мэрии анонсировали публичное обсуждение благоустройства парка Макса Ашманна

Власти Калининграда уточнили, что собираются сделать в 2020 году в рамках благоустройства парка Макса Ашманна. Свои планы чиновники обещают обсудить с горожанами. Об этом в среду, 12 февраля, сообщается на странице горадминистрации в Facebook.

Как напомнили в мэрии, реализация всего проекта благоустройства парка оценивается примерно в 700 млн руб. (в ценах 2014 года). Однако в этом году в бюджете удалось найти 30 млн руб.

«На эти деньги мы можем проложить дорожки от детской площадки до озера Лесного и вокруг него, сделать твердое покрытие на дорожке от улицы Лесной до ул. Платова. Надеемся, что получится установить и фонари от Ефремова до Лесной и от Лесной до Богатырской (либо вокруг озера)», — говорится в сообщении.

Обсуждение очередного этапа благоустройства планируется 18 февраля в 19:00 в Калининградском центре развития «ГорПросвет» (Московский пр-т, 39, библиотека им. Чехова).

Весь проект целиком можно посмотреть здесь.

Напомним, в последний раз работы в парке проводились в 2015 году. Тогда на них было направлено порядка 32 млн руб. В последующие годы власти города подавали новые заявки в программу приграничного сотрудничества, но они не проходили конкурс.