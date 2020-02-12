За сутки на карантин в Калининграде отправились еще 18 школьных классов

В Калининграде продолжает усугубляться ситуация с заболеваемостью ОРВИ. По состоянию на утро среды, 12 февраля, на карантин закрылись еще 18 классов, сообщает администрация Калининграда.



Всего на вынужденные каникулы отправились учащиеся 148 классов в 26 школах города (№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56, 57; гимназия №№ 1, 22, 40), а также полностью приостановлены занятия в школах № 19, 43, 44(начальная школа), 46. Накануне карантин был объявлен для 130 классов.

Кроме того, закрыто 14 групп в восьми детсадах (№№ 37,51,78,104,114,124,133,134).

При этом отмечается, что в четверг к занятиям должны вернуться ученики образовательных учреждений № 19 и 44(начальная школа).

Карантин объявляется в случае, если заболели более 20% учеников.