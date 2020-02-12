Врач: в Калининградской области уже 4 года нет врожденного сифилиса

В Калининградской области уже 4 года не регистрировались случаи врожденного сифилиса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«Сейчас его нет, но когда-то он был, то есть от больной матери плоду. У нас очень большая программа по обследованию беременных проводится во время беременности, они обследуются во всех трех триместрах, и не только на сифилис, а вообще на все инфекции, которые передаются половым путем, для того, чтобы предотвратить их негативное влияние на плод, чтобы родился здоровый ребенок. И у нас уже 4 года нет врожденного сифилиса в области», — отметила Некрасова.

Она также пояснила, что если мать заболела сифилисом во время беременности, это не повод ее прерывать. В этом случае женщине необходимо пройти два курса лечения — и ребенок родится здоровым.

По словам эксперта, в подавляющем большинстве случаев сифилис передается половым путем и только в редчайших случаях — бытовым.