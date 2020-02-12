Самыми «популярными» венерическими болезнями в области стали герпес и бородавки

Самыми «популярными» венерическими болезнями в области стали герпес и бородавки
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области увеличивается количество случаев заражения герпетической инфекции половых путей и генитальными бородавками. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«Сейчас уже не говорят о венерических заболеваниях, говорят о заболеваниях, передаваемых половым путем, а это сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и очень популярные сейчас, набирающие большую важность и значение заболевания, как герпетическая инфекция половых органов и генитальные венерические бородавки», — сказала Некрасова.

Она также отметила, что генитальный герпес отличается от обычного. «Есть герпес второго типа, который вызывает аногенитальную герпетическую инфекцию. Это тот герпес, который располагается на коже или слизистой половых органов и который делает невозможной сексуальную жизнь, оказывает очень большое влияние на течение беременности и на рождение здорового ребенка», — сказала эксперт.

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