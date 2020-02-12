Главный внештатный венеролог: «половые» заболевания перестали считать постыдными

В последнее время в Калининградской области отношения к заболеваниям, передающимся половым путем, в регионе изменилось. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«За последние годы наличие этих заболеваний не является каким-то постыдным моментом. Например есть пациенты, которые очень откровенно этим бравируют. Часто в регистратуре громогласно заявляют, что „у меня это заболевание, запишите меня и мою девушку“. Более того, пациенты часто пишут жалобы, считают, что их не так лечат. То есть сейчас и особенно молодежь не считает нужным считать заболевание и иногда их даже афишируют», — отметила Некрасова.