Суд продлил домашний арест Элине Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца

Ленинградский районный суд продлил меру пресечения для неонатолога Элины Сушкевич. Она будет находиться под домашним арестом еще три месяца, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе суда.



О продлении домашнего ареста ходатайствовал следователь по особо важным делам. Таким образом, Элина Сушкевич будет находиться под этой мерой пресечения 10 месяцев и 18 дней — до 14 мая.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома №4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался.

Оба медика вину отрицают. Елена Белая также находится под домашним арестом.

В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.