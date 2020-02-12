Правительство области выделяет 316 млн руб. на реконструкцию КНС-1 в Калининграде

Правительство области выделяет 316 млн руб. на реконструкцию КНС-1 в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство региона готово потратить 316 млн рублей на реконструкцию Канализационно-насоснойстанции-1 (КНС-1) на в Калининграде. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте областного кабмина.

Согласно документу, КНС на ул. Виктора Гюго,2, планируют реконструировать в течение 2020 года. Пропускная способность станции составляет 2687,40 м3/ч.

Проект реконструкции станции был заказан администрацией города еще в 2015 года. Все работы планировали выполнить в 2016 году.

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