Правительство области выделяет 316 млн руб. на реконструкцию КНС-1 в Калининграде

Правительство региона готово потратить 316 млн рублей на реконструкцию Канализационно-насоснойстанции-1 (КНС-1) на в Калининграде. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте областного кабмина.
Согласно документу, КНС на ул. Виктора Гюго,2, планируют реконструировать в течение 2020 года. Пропускная способность станции составляет 2687,40 м3/ч.
Проект реконструкции станции был заказан администрацией города еще в 2015 года. Все работы планировали выполнить в 2016 году.
Комментарии к событию