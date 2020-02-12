Власти области выделяют 234 млн руб. на канализацию с коллекторами для онкоцентра

Власти области выделяют 234 млн руб. на канализацию с коллекторами для онкоцентра
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области направляет 234,6 млн руб. на строительство канализационно-насосной станции (КНС) с коллекторами для подключения онкологического центра в Родниках. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации 12 февраля.

Согласно документу, пропускная способность КНС должна составить 1 тысяча куб. м/сутки. Власти рассчитывают, что станция будет построена в течение 2020 года.

Напомним, со строительством самого онкоцентра возникли сложности: контракт с подрядчиком был расторгнут, по подозрению в хищениях возбуждено уголовное дело, срыв строительства онкоцентра причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб.

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