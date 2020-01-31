Из-за срыва строительства онкоцентра области придется вернуть в Москву 312 млн

Срыв строительства онкоцентра в Калининградской области причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб. Он выразился в том, что по итогам 2018 года области пришлось вернуть в федеральную казну 113 млн руб. неиспользованной субсидии на строительство объекта. Еще 198,4 млн руб. придется вернуть по итогам 2019 года, когда контракт был расторгнут при 15%-ой степени готовности объекта. Об этом в суде заявили представители областного учреждения «Онкологический центр Калининградской области». Это следует из определения Арбитражного суда Калининградской области о принятии обеспечительных мер в виде ареста на счете генподрядчика, компании «Артель» 44,5 млн руб. Таков размер предъявленной подрядчику неустойки.



Как отмечается в определении суда со ссылкой на позиции структуры регионального правительства, всего «Артели» было выплачено 1,16 млрд руб. Из них по состоянию на 27 января 2020 года почти 534 млн руб. являются неотработанным авансом. То есть на эту сумму работы или не выполнены, или не приняты.

Напомним, после нескольких провальных торгов контракт стоимостью 4,2 млрд руб. в октябре 2018 года был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

Конкурентом компании «Артель» на торгах была московская фирма «ПЭТРУСКо». Как отмечается на сайте последней, основными объектами ее деятельности являются современные центры ядерной медицины, в том числе онкологические диспансеры.