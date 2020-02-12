Исследование: Калининград — самая быстрорастущая областная столица в СЗФО

Калининград является самым быстрорастущей областной столицей в Северо-Западном федеральном округе. За 15 лет — с 2002 по 2017 годы численность его населения выросла почти на 9%. Число жителей Вологды и Сыктывкара выросло менее чем на 7%, а Мурманска — снизилось более, чем на 11%. Быстрее на Северо-Западе росло только население административного центра Ненецкого автономного округа (входит в состав Архангельской области) — на 33%, но общая численность его населения по итогам 2017 года составила менее 25 тыс. человек. Об этом говорится в научной работе Анатолия Анохина, Ксении Шелест и Марины Тихоновой из Санкт-Петербургского госуниверситета «Тенденции динамики численности населения и устойчивость социально-экономического развития городов Северо-Западного федерального округа», опубликованной в журнале «Балтийский регион».



Помимо самого быстрорастущей столицы региона на Северо-Западе Калининград также является крупнейшей столицей региона на Северо-Западе. Единственный город превосходящий в федеральном округе Калининград по численности населения х это Санкт-Петербург, но он является отдельным субъектом и городом федерального значения.