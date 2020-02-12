Кравченко о видеокамерах в кабинете женской консультации: все в рамках этических норм (дополнено)

Камеры видеонаблюдения, установленные в кабинетах женской консультации роддома № 4, призваны оградить пациентов от медиков, «стимулирующих» оказание платных услуг. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко, чей комментарий «Новому Калининграду» предоставили в пресс-службе областного правительства.



По словам Кравченко, установка системы видеонаблюдения в данном случае не противоречит действующему законодательству; она помогает предотвратить конфликтные ситуации. «Ради интереса просто я хочу заметить, что в тех местах, где мы активно внедрили средства визуального контроля, таких проблем в принципе больше не происходило вообще», — сказал министр. Как он отметил, в ряде случаев «врачи так или иначе стимулируют пациентов на оказание платных услуг взамен положенных бесплатно». «Нигде видеокамеры ни в коем случае не позволяют увидеть что бы то ни было, что не помещалось бы в рамки неких этических норм», — убежден он.

«Вообще удивительно, что мы столкнулись с этим именно здесь, у меня, например, складывается некое впечатление, что кто-то из медицинских работников, кто больше недоволен таким тотальным контролем, начинает стимулировать пациентов на такого рода действия», — считает министр здравоохранения.

Дополнено: также ситуацию прокомментировал главный врач роддома № 4 Олег Седнев. Он отметил, что съемки «не носят личной характер, на них фактически исключено изображение пациента, пациента идентифицировать невозможно». Кроме того, по его словам, невозможно видеосъемку «расширить» из-за специальной настройки техники. Пациенты, сообщил Седнев, попадают в зону «затемнения», и это затемнение тоже нельзя убрать технически.

Напомним, ранее стало известно, что по факту сообщений об установке камер в кабинетах женской консультации проводит проверку Следственный комитет. По его данным, сюжет об этом вышел на одном из федеральных телеканалов. В репортаже указывалось, что в медучреждении имелись информационные таблички, где уточнялось, что видеонаблюдение ведется якобы для предотвращения коррупционных и других преступлений. Также в сюжете говорилось, что узнавшие об этом пациентки возмущены нарушением неприкосновенности их частной жизни.