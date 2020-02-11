В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации

В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений об установке камер видеонаблюдения в одном из кабинетов женской консультации в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе СУ СКР.

По данным ведомства, в понедельник, 11 февраля, на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором озвучена информация о том, что по указанию главврача одной из калининградских больниц кабинет УЗИ в женской консультации был оборудован камерой видеонаблюдения. В репортаже указывалось, что в медучреждении имелись информационные таблички, где уточнялось, что видеонаблюдение ведется якобы для предотвращения коррупционных и других преступлений. Так же в сюжете говорилось, что узнавшие об этом пациентки возмущены нарушением неприкосновенности их частной жизни.

Согласно телесюжету, на обращение калининградки в региональном минздраве ответили, что кабинет специалиста «является публичным местом».

«Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

По указанию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

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