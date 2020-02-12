Суд вернул иск УМВД к «Новым колесам» для устранения недостатков

Суд вернул иск к журналисту и учредителю газеты «Новые колеса» Алексею Малиновскому, касающийся статей о гибели задержанного, в региональное УМВД для устранения недостатков. Соответствующая информация была размещена на сайте Центрального районного суда во вторник, 11 февраля.



В суде «Новому Калининграду» уточнили, данное исковое заявление «оставлено без движения» в связи с тем, что оно подано в суд без соблюдения требований, установленных ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ.

В случае с рассмотрением подобных дел, заявитель обязан доказывать факт распространения сведений (а также их порочащий характер) лицом, к которому предъявлен иск.

«В исковом заявлении, а также в его просительной части, не содержится информация, о каких конкретно распространяемых сведениях, не соответствующих действительности, идет речь, а также не представлены документы, подтверждающие распространение ответчиком информации, нарушающей деловую репутацию, права и законные интересы УМВД России по Калининградской области», — пояснили в Центральном районном суде.

Истцу предложено в срок до 2 марта 2020 года устранить указанные в определении недостатки.

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на журналиста Алексея Малиновского из-за опубликованных на сайте газеты «Новые колеса» материалов его авторства, касающихся смерти 36-летнего Ивана Вшивкова. Ведомство требует признания содержащихся в статьях сведений «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию УМВД России по Калининградской области» (ст. 152 ГК РФ) и удаления их с сайта. Исковое заявление было зарегистрировано в Центральном районном суде 4-го февраля 2020 года.