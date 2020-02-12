Суд вернул иск УМВД к «Новым колесам» для устранения недостатков

Суд вернул иск УМВД к «Новым колесам» для устранения недостатков
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Давление на СМИ

Суд вернул иск к журналисту и учредителю газеты «Новые колеса» Алексею Малиновскому, касающийся статей о гибели задержанного, в региональное УМВД для устранения недостатков. Соответствующая информация была размещена на сайте Центрального районного суда во вторник, 11 февраля.

В суде «Новому Калининграду» уточнили, данное исковое заявление «оставлено без движения» в связи с тем, что оно подано в суд без соблюдения требований, установленных ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ.

В случае с рассмотрением подобных дел, заявитель обязан доказывать факт распространения сведений (а также их порочащий характер) лицом, к которому предъявлен иск.

«В исковом заявлении, а также в его просительной части, не содержится информация, о каких конкретно распространяемых сведениях, не соответствующих действительности, идет речь, а также не представлены документы, подтверждающие распространение ответчиком информации, нарушающей деловую репутацию, права и законные интересы УМВД России по Калининградской области», — пояснили в Центральном районном суде.

Истцу предложено в срок до 2 марта 2020 года устранить указанные в определении недостатки.

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на журналиста Алексея Малиновского из-за опубликованных на сайте газеты «Новые колеса» материалов его авторства, касающихся смерти 36-летнего Ивана Вшивкова. Ведомство требует признания содержащихся в статьях сведений «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию УМВД России по Калининградской области» (ст. 152 ГК РФ) и удаления их с сайта. Исковое заявление было зарегистрировано в Центральном районном суде 4-го февраля 2020 года.

Задержанный за хулиганство Иван Вшивков скончался в октябре 2019 года от ожогов, полученных в отделе полиции по Московскому району Калининграда. По официальной версии, калининградец сломал в камере батарею и обварился кипятком. СК возбудил дело о халатности, двое сотрудников отдела полиции были уволены. Родственники Вшивкова не поверили в случайность произошедшего. Об этой резонансной истории выходило множество публикаций как в местных, так и в федеральных СМИ.
Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter