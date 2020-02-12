На берегу Нижнего пруда в Калининграде впервые появился стационарный туалет

На берегу Нижнего пруда в Калининграде впервые появился стационарный туалет
Фото администрации Калининграда
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На берегу Нижнего пруду в Калининграде появился стационарный общественный туалет. Он установлен со стороны ул. Сергеева, сообщает горадминистрация в соцсетях.

На противоположном берегу водоема в пятницу обещают открыть второй туалет. Стоимость посещения — 20 рублей, возможна безналичная оплата. Работать они будут зимой с 9 до 18 часов, летом — до 20 часов.

Отмечается, что помимо этих двух на территории города в нынешнем году также должны открыть другие общественные туалеты. Они будут работать в парке им. Ю.Гагарина, парке им. Макса Ашмана, на Летнем озере, в Южном парке, в парке им. Теодора Кроне, на Верхнем озере.

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