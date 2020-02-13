Индекс лояльности россиян к банкам снизился до пятилетнего минимума

Индекс лояльности россиян к банкам снизился до пятилетнего минимума
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Больше трети россиян не стали бы рекомендовать банк, в котором обслуживаются, своим родственникам и знакомым. По данным РБК, который ссылается на опрос аналитического центра НАФИ, индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза.

По данным НАФИ, индекс готовности рекомендовать банк в 2020 году упал до пяти пунктов (14 пунктов в 2019-м и 43 пункта в 2016 году). Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года (когда НАФИ начал публиковать статистику). По словам опрошенных, причиной тому — качество услуг.

Согласно опросу на данный момент готовы рекомендовать банк своим знакомым 39% респондентов (против 57% в 2016-м); удовлетворены обслуживанием банка, но не готовы его рекомендовать 27% (29% в 2016-м); не удовлетворены банком, возможно, находятся в поиске альтернативы 34% (14% в 2016-м).

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