Нетрезвый водитель, виновный в смертельном ДТП с велосипедистом, получил срок

Багратионовский районный суд вынес приговор по факту ДТП, в котором погиб велосипедист. Виновный в смертельной аварии водитель, севший за руль пьяным, приговорен к 4 годам и 4 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Судом установлено, что 25 августа 2018 года в темное время N. в состоянии алкогольного опьянения двигался на технически неисправном автомобиле марки „Пежо“ со скоростью около 60 км/ч по правой полосе проезжей части в направлении пос. Владимирово со стороны пос. Нивенское Багратионовского района. Водитель в нарушение правил дорожного движения отвлекся от управления транспортным средством, при этом, не снизив скорость, продолжил управлять автомобилем и совершил наезд на велосипедиста, который в тот момент двигался в попутном направлении. После столкновения водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, не принял мер для оказания первой помощи пострадавшему, не вызвал полицию и скорую медицинскую помощь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время. В судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, не отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и сбил велосипедиста, пояснив, что скрылся с места ДТП, так как испугался», — говорится в сообщении.

Суд счел вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.