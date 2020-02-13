В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда нет света, воды или тепла (список)

В Калининграде из-за ремонтных работ на ряде улиц в четверг отсутствует свет, вода или тепло. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.
Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение у потребителей по следующим адресам:
с 09.00 до 12.00 -
ул. Октябрьская, 71-73,
ул. Багратиона, 4,
ул. Дзержинского, 1,
с 09.00 до 18.00 –
ул. С. Мишина, 1, 3, 8,
ул. Тенистая аллея, 21, 21а, 21б, 23, 25, 27, 26а, 28-30, 32, 34-36,
ул. Брусничная, 2, 2б, 10-20, 5-13,
ул. Чайковского, 12-18, 20-24, 27, 29, 13,
ул. Ш. Руставели, 2 (д/с 119), 4, 6,
ул. Римского – Корсакова, 1, 5-5а,7,
ул. Брамса, 27-29,
ул. Носова, 22-26,
Зоологический тупик, 1, 4а,
ул. Кирова, 6-8.
Холодное водоснабжение приостановлено до 12.00 на ул. А.Невского, 188 (три корпуса), 190б, ул. Горького, 124-126а, 134-138, 140-146, ул. Верещагина, 1-3, 2, 4, 6, ул. Балтийской, 1-3, ул. Станиславского, 62, 66, ул. Левитана, 59 корпус 1,2, до 15.00 — на ул. Д. Донского, 35а, до 16.00 — на ул. Нефтяной, 1,3,5,7-9, 11, 13,15,4а, 4, 6,8,10, ул. Радищева, 82-86, 88, 90, 94-96, 98-102, 104-106, 83-85, 87-89, 91-97, ул. Вагоностроительной, 12а, пр. Победы, 77-79.
Из-за проведения ремонтных работ от теплоснабжения отключены потребители, проживающие на ул. А.Невского, 184-186, 188 (к.1,2,3).
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
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