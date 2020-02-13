Директор «Теплосети»: с 1 июля тариф вырастет на «какие-то копейки»

Директор «Теплосети»: с 1 июля тариф вырастет на «какие-то копейки»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Повышение стоимости отопления, которое произойдет с 1 июля, не будет ощутимым для горожан. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» директор МП «Калининградтеплосеть» Александр Салмин.

С 1 июля тариф увеличится на 1 рубль 52 копейки за гигакалорию. Платежи калининградцев в итоге вырастут совсем незначительно. «В лучшем случае, наверное, это будут какие-то копейки. даже меньше рубля, наверное», — отметил Александр Салмин.

В настоящее время гигакалория тепла в Калининграде стоит 2427,48 руб.

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