Директор «Теплосети»: с 1 июля тариф вырастет на «какие-то копейки»

Повышение стоимости отопления, которое произойдет с 1 июля, не будет ощутимым для горожан. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» директор МП «Калининградтеплосеть» Александр Салмин.
С 1 июля тариф увеличится на 1 рубль 52 копейки за гигакалорию. Платежи калининградцев в итоге вырастут совсем незначительно. «В лучшем случае, наверное, это будут какие-то копейки. даже меньше рубля, наверное», — отметил Александр Салмин.В настоящее время гигакалория тепла в Калининграде стоит 2427,48 руб.
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