Прокурор: в прошлом году пришлось уничтожить лекарств на 10 млн рублей

Прокурор: в прошлом году пришлось уничтожить лекарств на 10 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проблема с обеспечением льготными лекарствами

Ввиду «ввиду определенной нераспорядительности» в регионе в прошлом году пришлось уничтожить льготных лекарств на 10 млн рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Нас беспокоит проблема того, что ввиду определенной нераспорядительности лекарственные средства не успевают дойти до получателей и на значительную сумму было уничтожено лекарственных средств с истекшим сроком давности. Там более 10 млн рублей. По этим фактам мы внесли меры реагирования, и вот уже последние данные свидетельствуют о том, что эта проблема начинает решаться и министерством здравоохранения приняты меры к устранению нарушений закона», — сказал прокурор.

По словам Хлопушина, невостребованные лекарства остались потому, что при их закупке не были учтены реальные потребности. «И заказали, может быть, свыше потребности лекарства, которые потом не были востребованы. Или бывает такое, что есть такие редкие орфанные заболевания у детей или взрослых, которые требуют применения дорогостоящих лекарств, иногда даже речь идет о сотнях тысяч и миллионах рублей в год. Бывает так, что это лекарство заказывают, а потом врач вдруг в процессе лечения меняет тактику лечения, и это лекарство отменяют — и назначают другое лекарство, и это лекарство остается невостребованным. А стоит дорого. И это была проверка еще Росздравнадзора, которая была направлена нам. Мы это выявили и внесли представление, чтобы все-таки бережнее относились к сохранности бюджетных средств, и жалко, когда эти лекарства должны быть выброшены на помойку с истекшим сроком годности», — пояснил прокурор.

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