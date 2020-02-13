Администрация Калининграда намерена потратить 17 млн на содержание кладбищ

Администрация Калининграда планирует потратить 17,3 млн руб. на содержание общественных кладбищ города в 2020 году. Соответствующее извещение в четверг, 13 февраля, опубликовано на портале госзакупок.
В техническом задании говорится о трех кладбищах: на проспекте Мира, Балтийском шоссе и у поселка Авангардное. Победитель торгов должен будет поставить там мусорные контейнеры и биотуалеты. До конца года исполнителю предстоит следить за чистотой. Договор также предусматривает акарицидную обработку.
Подрядчика горвласти планируют выбрать 26 февраля.
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