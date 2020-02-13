Директор «Теплосети»: в домах со счетчиками снизились платежи из-за теплой зимы

Теплая зима принесла жителям части калининградских домов снижение платежей за отопление. Об этом сообщил директор МП «Калининградтеплосеть» Александр Салмин в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград».
Речь о домах с тепловыми счетчиками, однако лишь о тех, где «настроен индивидуальный тепловой пункт правильно, и его обслуживают специалисты». Автоматика в таком ИТП учитывает температуру воздуха на улице и регулирует уровень отопления в доме, рассказал Салмин. Насколько снизились платежи и сколько таких домов, где это произошло, он не сообщил.
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