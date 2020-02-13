Прокуратура судится из-за таблички на немецком, потому что «здесь не Германия»

Прокуратура намерена и дальше бороться с адресными табличками на иностранных языках в регионе. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«По этому поводу есть обращения ветеранских организаций, общественности и довольно значительное количество жалоб зарегистрировано на эту тему. В том числе и знаки адресной информации иногда самовольно вешают, возвращают название улиц, которые существовали здесь когда эта территория входила в состав Германии. Это незаконно, потому что нельзя менять названия улиц. Это знаки информации, которые установлены законодательными актами и плюс это еще дезориентирует население и какие-то службы, которые выезжают для помощи — пожарные, охранные службы. У нас есть иск даже к одному гражданину, в суд мы обратились с требованием убрать табличку с названием улицы на немецком языке, потому что у нас здесь не Германия и улицы имеют те названия, которые установлены местными органами власти», — сказал Хлопушин.

По словам прокурора, во всех муниципалитетах сейчас рассматриваются проекты правовых актов о внесении изменений в правила благоустройства. И если они будут приняты, то руководители коммерческих организаций будут обязаны дублировать все надписи на иностранных языках. «Никто не будет наверное запрещать, если вы хотите, написать на иностранном языке. Но обязательно чтобы было русское наименование, чтобы обеспечить права населения в этом плане. Я считаю, что это тоже нарушение прав, нарушение закона», — сказал он.

Хлопушин также отметил, что в рамках подготовки к переписи населения прокуратура написала ряд представлений в адрес муниципальных образований с требованием установить таблички с названиями улиц и номерами домов, чтобы переписчики могли быстро ориентироваться.