Прокурор об ограничении торговли алкоголем: «Да ни к чему не привело»

Прокурор об ограничении торговли алкоголем: «Да ни к чему не привело»
Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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Ограничение времени торговли алкоголем с 9 вечера до 11 утра не привело к снижению потребления спиртного в области. Об этом журналистам на пресс-конференции в четверг сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, инициировавший соответствующие изменения в законодательство.

«Да ни к чему не привело. Люди, кто хочет, так же и пьет. Кто не хочет — не пьет. За 10 часов торговли алкоголем в сутки можно отовариться. И не привело это к снижению продажи алкоголя», — сказал Хлопушин.

Сергей Хлопушин внес в Думу законопроект о полном запрете торговли алкоголем в определенные дни и сокращении времени продажи алкоголя в остальные дни до 20.00 часов. Депутаты согласились ввести ограничение с 21.00 часа. Ограничения начали действовать с 13 декабря 2019 года.

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