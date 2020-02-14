Калининградцам обещают до +11 градусов на выходных

Предстоящие выходные в Калининградской области обещают быть теплыми, но дождливыми. По данным Гидрометцентра РФ, в субботу около 6 градусов тепла, облачно и небольшой кратковременный дождь. В воскресенье этот прогноз обещает до+11 градусов, облачность и небольшой дождь.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды чуть менее оптимистичен, в субботу он обещает +5 градусов и в воскресенье +8 градусов. Все выходные будут будет идти небольшой дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в субботу будет около 4 градусов тепла, облачно и ветрено, но осадков не ожидается. В воскресенье ожидаются ветер, сильная облачность и до +9 градусов днем.