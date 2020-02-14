Путин поддержал предложение прописать в Конституции рост зарплат

Профсоюзы предложили прописать в Конституции индексацию россиянам зарплат, президент Владимир Путин идею поддержал. Об этом свидетельствует стенограмма заседания рабочей группы по подготовке поправок в главный закон страны, опубликованная на сайте Кремля.

Идею озвучил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков: «Наше предложение состоит в том, чтобы сюда добавить ещё индексацию заработной платы — это действительно волнует миллионы наших сограждан и было бы полезно. Более того, это могло бы звучать так: „В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом“. И дальше всё это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается».

«Да, справедливо, я согласен», — ответил ему Путин.