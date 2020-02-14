Путин поддержал предложение прописать в Конституции рост зарплат

Путин поддержал предложение прописать в Конституции рост зарплат
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград

Профсоюзы предложили прописать в Конституции индексацию россиянам зарплат, президент Владимир Путин идею поддержал. Об этом свидетельствует стенограмма заседания рабочей группы по подготовке поправок в главный закон страны, опубликованная на сайте Кремля.

Идею озвучил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков: «Наше предложение состоит в том, чтобы сюда добавить ещё индексацию заработной платы — это действительно волнует миллионы наших сограждан и было бы полезно. Более того, это могло бы звучать так: „В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом“. И дальше всё это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается».

«Да, справедливо, я согласен», — ответил ему Путин.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (30)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter