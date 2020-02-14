КЖД: из-за ремонта платформы в Голубево пассажиры будут садиться с временной

КЖД: из-за ремонта платформы в Голубево пассажиры будут садиться с временной
Виталий Невар / Новый Калининград
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До конца марта на станции Голубево будет идти ремонт платформыы, посадка и высадка пассажиров в пригородные поезда на Мамоновском направлении будет осуществляться с временной. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе КЖД.

В рамках капремонта земляного полотна стационарная пассажирская платформа демонтирована и заменена на временную. Основная часть работ непосредственно на станции завершится к концу марта. В эти же сроки восстановят и стационарную платформу для посадки и высадки пассажиров. Плановый ремонт земляного полотна на участке станции общей протяженностью в 1,2 км начался осенью прошлого года.


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