Глава ТЭЦ-2 о том, кто платит за новые ТЭС: каждый в европейской части по копеечке

Стоимость произведенной в Калининградской области электроэнергии на оптовом рынке после строительства трех новых электростанций не изменилась и составляет порядка 2 руб./кВтч. Это произошло из-за того, что федеральное правительство переложило дополнительные расходы, связанные со строительством новых объектов, на потребителей европейской части России. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 12 февраля, заявил директор филиала ТЭЦ-2 Олег Гурылев.



«Есть правительственное постановление, которое регулирует стоимость электроэнергии здесь, внутри калининградского региона. Конечно, непосильно региону перенести такую стройку, если по тем канонам, как принято, строить и разносить стоимость электроэнергии. Для того чтобы нам всем одинаково ровно дышалось, нам помогает вся Россия.... Потребители страны помогают нам. Часть расходов разнесена, — отметил Гурылев, — По сути, сейчас каждый человек, который в европейской части, на Северо-Западе живет, он чуть-чуть, копеечку [платит]».

Ранее в «Янтарьэнерго» заявляли, что подключение новых электростанций в области повлияет на тариф из-за инвестиций в линии выдачи мощности.