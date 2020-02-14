В Калининграде в пятницу есть перебои с электроснабжением (список)

Из-за ремонтных работ часть улиц областного центра в пятницу днем осталась без электроснабжения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии.

С 09.00 до 13.00 электроснабжение будет отключено у потребителей по адресам:

— ул. Инженерная, 6, 8,

— ул. Судостроительная, 4, 11а, 13а,

— пер. Киевский, 1, 3,

С 09.00 до 17.00 света не будет:

— садовое общество «50 лет Октября»,

— ТДС-Восток «Склады»,

С 09.00 до 18.00 перебои со светом будут по адресам:

— ул. Клиническая, 27, 63, 69, 77,

С 13.30 до 18.00 по адресам:

— ул. 9 Апреля, 5, 7 (ГП № 1 филиал),

— ул. Клиническая, 23, 23 (корпус 2 детсада № 135), 25.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14.00 на ул. Левитана 59 кор. 3, 4, до 16.00 на ул. Чаадаева 19-41 и ул. Нансена 35-49.

Кроме того, сегодня у потребителей, проживающих в садовых товариществах «Кедр», «Янтарь», а также на территории торгово-логистического центра «ТДС-Ритейл» планируется кратковременное отключение электроэнергии на 20 минут в промежутке времени с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00.