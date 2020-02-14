В Калининграде на карантин из-за ОРВИ закрыты 168 классов и три школы

В Калининграде на карантин из-за ОРВИ закрыты 168 классов и три школы
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде на карантин закрыты три школы и 168 классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По состоянию на 14 феврали из-за повышения количества заболевших ОРВИ приостановлено обучение в школах № 26, 43 и 46. В 25 образовательных учреждениях закрыты один или несколько классов (школы № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 21, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия № 1, 22, 40).

В семи детских садах закрыто 13 групп. Это коснулось следующих учреждений дошкольного образования (№ 37, 51, 78, 104, 114, 133, 134).

Комитет по образованию ежедневно проводит мониторинг всех образовательных учреждений на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

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