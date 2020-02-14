В ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся в День Св. Валентина

В пятницу, 14 февраля, в Калининградской области в брак решили вступить 63 пары. Как сообщает региональный ЗАГС, для зимних месяцев это достаточно много.

Пик регистраций приходится на летние месяцы, но День Св. Валентина может с ними сравниться. «В нынешнем году 14 февраля выпадает на пятницу, а это значит, что желающих связать себя узами Гименея в этот день будет больше обычного», — говорится в сообщении.

В межрайонном отделе ЗАГС № 1 (Дворец бракосочетаний) в Калининграде будет заключено 26 браков, в отделе ЗАГС в Гурьевске — 9 а всего по области браком сочетаются 63 пары.