В ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся в День Св. Валентина

В ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся в День Св. Валентина
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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В пятницу, 14 февраля, в Калининградской области в брак решили вступить 63 пары. Как сообщает региональный ЗАГС, для зимних месяцев это достаточно много.

Пик регистраций приходится на летние месяцы, но День Св. Валентина может с ними сравниться. «В нынешнем году 14 февраля выпадает на пятницу, а это значит, что желающих связать себя узами Гименея в этот день будет больше обычного», — говорится в сообщении.

В межрайонном отделе ЗАГС № 1 (Дворец бракосочетаний) в Калининграде будет заключено 26 браков, в отделе ЗАГС в Гурьевске — 9 а всего по области браком сочетаются 63 пары.


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