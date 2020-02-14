В супермаркетах Калининграда появились информационные стенды о коронавирусе (фото)

В калининградских супермаркетах «Виктория» начали появляться информационные стенды, рассказывающие о том, как защититься от коронавируса.



К примеру, в «Виктории» на ул. ген. Озерова подобные стенды размещены у касс. Они содержат информацию о том, что такое коронавирусы, какие симптомы у вызываемого новым коронавирусом заболевания, а также рекомендацию использовать одноразовую маску для снижения риска заражения.

По информации РБК, число жертв коронавирусной инфекции COVID-2019 по состоянию на 14 февраля приблизилось к 1,4 тыс. человек. По всему миру заражены более 63 тыс.