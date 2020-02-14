В супермаркетах Калининграда появились информационные стенды о коронавирусе (фото)

Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

В калининградских супермаркетах «Виктория» начали появляться информационные стенды, рассказывающие о том, как защититься от коронавируса.

К примеру, в «Виктории» на ул. ген. Озерова подобные стенды размещены у касс. Они содержат информацию о том, что такое коронавирусы, какие симптомы у вызываемого новым коронавирусом заболевания, а также рекомендацию использовать одноразовую маску для снижения риска заражения.

По информации РБК, число жертв коронавирусной инфекции COVID-2019 по состоянию на 14 февраля приблизилось к 1,4 тыс. человек. По всему миру заражены более 63 тыс.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter