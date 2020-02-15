В Польше зафиксировали самый быстрый за последние 9 лет рост цен

Главное управление статистики Польши зафиксировало в январе самый быстрый темп роста цен в стране за последние девять лет. Уровень инфляции по сравнению с январем прошлого года вырос и составил 4,4%, сообщает RMF FM.
По сравнению с декабрем цены выросли на 0,9%, что оказалось выше ожиданий специалистов. В первую очередь дорожают продукты питания, однако цены на жилье, строительство дорог и стоимость ремонтных работ также растут.
В качестве причин называются нехватка рабочих рук, повышение минимальной заработной платы, рост цен на электроэнергию.
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