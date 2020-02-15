В Польше задержали россиянина, разыскивавшегося по линии Интерпола

Пограничники Подлясского погрануправления Польши задержали 31-летнего россиянина, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщает сайт ведомства, мужчина ехал в автобусе, следовавшем по маршруту Рига — Бонн.



Транспортное средство остановили для проверки в городе Августов на северо-востоке Польши, в ходе проверки выяснилось, что один из пассажиров внесен в базу данных Интерпола с красной отметкой. «Такая отметка указывает службам всем стран, что преступник находится в международном розыске», — отмечают в ведомстве.

Российские власти объявили мужчину в розыск в январе за крупное мошенничество, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.