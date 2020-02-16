В РПЦ сравнили гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В РПЦ сравнили гражданских жен с «бесплатными проститутками»
Новый Калининград
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Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике женщин, соглашающихся на гражданский брак. Об этом в воскресенье сообщает «Интерфакс».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак, — цитирует издание представителя РПЦ. — Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает».

По словам священника, в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха», — добавил Смирнов.

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