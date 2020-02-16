В Китае за сокрытие симптомов коронавируса вводится уголовная ответственность

В Китае вводят уголовную ответственность за сокрытие симптомов коронавируса. Об этом сообщает Beijing Daily со ссылкой на заявлении китайского суда.

По данным издания, человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного или к смертной казни. При этом кроме утаивания собственных симптомов к ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий.

По последним данным, новым типом коронавируса по всему миру заразились 69 тыс. человек, умерли 1 тыс. 669. В Китае заразились 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц.